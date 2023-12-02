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أمير قطر يؤكد استمرار الوساطة مع الشركاء للعودة إلى التهدئة بغزة

12/2/2023 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تواصل مساعي وساطتها مع جميع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الشيخ تميم، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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