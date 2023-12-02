نيويورك تايمز: الاحتلال سيشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة

وأشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة، وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن راضية عن توافق خطط "إسرائيل" مع تحذيرها بشأن القتلى المدنيين.

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