نيويورك تايمز: الاحتلال سيشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة

نيويورك تايمز: الاحتلال سيشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة
التاريخ
12/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن "إسرائيل" ستشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة في قطاع غزة ثم تليها عملية بكثافة أقل.
وأشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة، وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن راضية عن توافق خطط "إسرائيل" مع تحذيرها بشأن القتلى المدنيين.
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