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نيويورك تايمز: الاحتلال سيشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة

12/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن "إسرائيل" ستشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة في قطاع غزة ثم تليها عملية بكثافة أقل.


وأشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة، وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن راضية عن توافق خطط "إسرائيل" مع تحذيرها بشأن القتلى المدنيين.


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