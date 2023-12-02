المكتب السياسي لحركة حماس: لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة

المكتب السياسي لحركة حماس: لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة
التاريخ
12/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إنه لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه لا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي في غزة.
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