-->

Sunday, 03 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المكتب السياسي لحركة حماس: لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة

12/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إنه لا مفاوضات الآن بشأن التهدئة.


وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه لا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي في غزة.


MENAFN02122023000208011052ID1107525941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث