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محاضرة تتأمل أشكال المقاومة في الرواية

12/2/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -تأملت محاضرة عقدتها رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع مبادرة نون للكتاب، مساء اليوم السبت، في مقر الرابطة بعمان، أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية.
ورأى عضو الرابطة الكاتب موسى أبو رياش، في المحاضرة التي ألقاها وحملت عنوان "أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية"، أن أول من أطلق مصطلح "أدب المقاومة" الروائي الراحل غسان كنفاني.
وبين أبو رياش أن هذا النوع من الأدب يقصد به الأدب الذي يهتم بالكتابة عن أوضاع فلسطين تحت الاحتلال ويعد من أهم الأسلحة المتاحة والفعالة للشعب الفلسطيني لأنه بمنزلة صوت الشعب الحر حيث يتحدى هذا الأدب الاحتلال ويصبح حلقة الوصل مع العالم.

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