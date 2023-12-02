60 شهيداً بمجزرة جديدة في الشجاعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أكثر من 60 فلسطينياً في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الصهيوني.
وقال مصدر في المديرية العامة للدفاع المدني، الفلسطيني إن طيران الاحتلال استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، وأن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".
وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة وعنيفة، مساء اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونفذت صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.
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