60 شهيداً بمجزرة جديدة في الشجاعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أكثر من 60 فلسطينياً في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الصهيوني.



وقال مصدر في المديرية العامة للدفاع المدني، الفلسطيني إن طيران الاحتلال استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، وأن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة وعنيفة، مساء اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.



ونفذت صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.