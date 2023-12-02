ماكرون: تدمير حماس هدف غير واقعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تدمير حركة حماس هدف اسرائيلي غير واقعي، لأن ذلك يقود إلى حرب تمتد عشر سنوات .
واضاف في كلمة له على هامش قمة المناخ المنعقدة في دبي ، "إنه قلق للغاية بشأن تجدد الحرب في قطاع غزة"، وأضاف أنه سيأتي إلى قطر للمساعدة في تجديد وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالإفراج عن المختطفين.
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