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ماكرون: تدمير حماس هدف غير واقعي

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تدمير حركة حماس هدف اسرائيلي غير واقعي، لأن ذلك يقود إلى حرب تمتد عشر سنوات .
واضاف في كلمة له على هامش قمة المناخ المنعقدة في دبي ، "إنه قلق للغاية بشأن تجدد الحرب في قطاع غزة"، وأضاف أنه سيأتي إلى قطر للمساعدة في تجديد وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالإفراج عن المختطفين.

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