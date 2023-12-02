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مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: قصف جميع مناطق غزة عقب انتهاء الهدنة

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إنه تم قصف جميع المحافظات في القطاع، عقب انتهاء الهدنة ما أدى إلى ارتقاء 200 شهيد في يومين.


وأضاف المدير أن هناك 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.


ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين في مجزرة الشجاعية اليوم.


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