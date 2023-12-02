مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: قصف جميع مناطق غزة عقب انتهاء الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إنه تم قصف جميع المحافظات في القطاع، عقب انتهاء الهدنة ما أدى إلى ارتقاء 200 شهيد في يومين.
وأضاف المدير أن هناك 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.
ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين في مجزرة الشجاعية اليوم.
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