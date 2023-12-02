الآلاف يتظاهرون في باريس لمنع الإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وبالمجازر التي يرتكبها الكيان ضد المدنيين في غزة.
ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، طالب المتظاهرون "بوقف دائم لإطلاق النار" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منددين بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
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