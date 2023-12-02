رسالة مزلزلة من حماس لجنود الاحتلال : امامكم خيارين لا ثالث لهما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ، فوزي برهوم ، مساء اليوم السبت ، ان اعتراف الاحتلال الصهيوني بمقتل قائد لواء في فرقة غزة على أيدي القسام في 7 أكتوبر واحتجاز جثته, يعكس حجم الخسارة والهزيمة التي مني بها جيشه أمنيا وعسكريا في اليوم الأول للمعركة.
وتابع برهوم ، بانه لدى جنود وضباط الاحتلال الصهيوني المتواجدين في غزة خيارين لا ثالث لهما ،الموت أو الفرار.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02122023000208011052ID1107525934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.