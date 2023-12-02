-->

Sunday, 03 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسالة مزلزلة من حماس لجنود الاحتلال : امامكم خيارين لا ثالث لهما

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ، فوزي برهوم ، مساء اليوم السبت ، ان اعتراف الاحتلال الصهيوني بمقتل قائد لواء في فرقة غزة على أيدي القسام في 7 أكتوبر واحتجاز جثته, يعكس حجم الخسارة والهزيمة التي مني بها جيشه أمنيا وعسكريا في اليوم الأول للمعركة.
وتابع برهوم ، بانه لدى جنود وضباط الاحتلال الصهيوني المتواجدين في غزة خيارين لا ثالث لهما ،الموت أو الفرار.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02122023000208011052ID1107525934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث