نتنياهو: كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،مساء السبت، انه كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن.
واضاف نتنياهو: وصلتنا أخبار محزنة وهي أن اللواء أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر.
وتابع : ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.
واردف : نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن .
واشار نتنياهو الى ان جيش الاحتلال دمر أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة وسنواصل العمل في شمال القطاع.
وقال : القتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس.
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