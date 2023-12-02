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نتنياهو: كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،مساء السبت، انه كان للحكومة الاسرائيلية مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن.
واضاف نتنياهو: وصلتنا أخبار محزنة وهي أن اللواء أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر.


وتابع : ضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.
واردف : نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن .
واشار نتنياهو الى ان جيش الاحتلال دمر أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة وسنواصل العمل في شمال القطاع.
وقال : القتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس.

MENAFN02122023000208011052ID1107525933

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