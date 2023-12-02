الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إن سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف، ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء؛ بسبب القصف الإسرائيلي بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.
وأضاف مارديني أن كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، بعد مواصلة إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية كثيفة على قطاع غزة، بعد يوم من انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
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