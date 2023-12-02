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الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إن سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف، ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء؛ بسبب القصف الإسرائيلي بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.
وأضاف مارديني أن كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، بعد مواصلة إسرائيل شن ضربات جوية ومدفعية كثيفة على قطاع غزة، بعد يوم من انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

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