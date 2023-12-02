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29 شهيدا نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس

12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 29 فلسطينيا، نتيجة القصف الإسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.


وكثف الاحتلال الغارات على خانيونس اليوم، بشكل عنيف وهمجي.


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