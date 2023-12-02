29 شهيدا نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس

29 شهيدا نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس
التاريخ
12/2/2023 3:12:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 29 فلسطينيا، نتيجة القصف الإسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وكثف الاحتلال الغارات على خانيونس اليوم، بشكل عنيف وهمجي.
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