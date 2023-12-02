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أردوغان: ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة وصمة عار وإرهاب دولة

12/2/2023 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار".
ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات، أضاف أردوغان أن "هذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".

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