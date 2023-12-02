أردوغان: ما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة وصمة عار وإرهاب دولة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار".
ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات، أضاف أردوغان أن "هذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".
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