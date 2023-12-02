شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال غزة
التاريخ
12/2/2023 3:12:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى شهداء وأصيب آخرون ، مساء اليوم، خلال استهداف الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وشن جيش الاحتلال غارات على حيي التفاح والدرج وقصف منزل في حي الصبرة في المدينة.
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