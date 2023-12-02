أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الإحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/دخل الأسير محمد جمال محمد عقل من جنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير عقل معتقل منذ عام 2002، وحكمت سلطات الإحتلال عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتوفي والده قبل أشهر وحرمه الاحتلال من وداعه.

وأضاف، أن الاسير مراد حسن ذياب أبو زيتون من قرية زبوبا غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال وهو معتقل منذ عام 2003، ويقضي حكماً بالسجن 22 عاماً.