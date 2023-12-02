أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الإحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/دخل الأسير محمد جمال محمد عقل من جنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير عقل معتقل منذ عام 2002، وحكمت سلطات الإحتلال عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتوفي والده قبل أشهر وحرمه الاحتلال من وداعه.
وأضاف، أن الاسير مراد حسن ذياب أبو زيتون من قرية زبوبا غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال وهو معتقل منذ عام 2003، ويقضي حكماً بالسجن 22 عاماً.
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