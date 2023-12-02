مستعمرون يجرفون أراض في بيت دجن شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/جرف مستعمرون، اليوم السبت، أراضٍ في قرية بيت دجن شرق نابلس.
وأفاد الصحفي محمد أبو ثابت، وهو من سكان القرية، بأن جرافة تابعة للمستعمرين جرفت أراضي عقب زراعتها من المواطنين في منطقة "مراح العاريس" شرق القرية، بحماية من جيش الاحتلال.
وأشار إلى أن المستعمرين اطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين هبوا للدفاع عن الأراضي، لافتا إلى أن هذه الأراضي تشهد بين فترة وأخرى أعمال تجريف، في محاولة للاستيلاء عليها.
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