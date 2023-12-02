مستعمرون يجرفون أراض في بيت دجن شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/جرف مستعمرون، اليوم السبت، أراضٍ في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد الصحفي محمد أبو ثابت، وهو من سكان القرية، بأن جرافة تابعة للمستعمرين جرفت أراضي عقب زراعتها من المواطنين في منطقة "مراح العاريس" شرق القرية، بحماية من جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن المستعمرين اطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين هبوا للدفاع عن الأراضي، لافتا إلى أن هذه الأراضي تشهد بين فترة وأخرى أعمال تجريف، في محاولة للاستيلاء عليها.