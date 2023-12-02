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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة تل غرب نابلس

12/2/2023 3:11:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال، قد اطلقت النار على مواطنة -لم تعرف هويته بعد- قرب بلدة تل قرب عند حاجز "المربعة" ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، قبل أن تعتقله وهو مصاب، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

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