المعتقل المقعد والمريض منصور موقدة يعاني من ظروف مأساوية في سجن عوفر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/نقلت إدارة سجون الاحتلال المعتقل المريض والمقعد منصور موقدة من عيادة "سجن الرملة" إلى سجن "عوفر" العسكري قبل عدة أيام، ونفّذت بحقّه عمليات تنكيل، امتدادًا للجرائم الطبيّة التي تنفّذ بحقّه على مدار سنوات اعتقاله منذ عام 2002.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم السبت، أن إدارة السجون، احتجزت المعتقل موقدة في "عوفر" بظروف مأساوية، لا تتناسب مع وضعه الصحيّ الصعب، وجرّدته من كافة مقتنياته، تحديدًا الأكياس التي يعتمد عليها للإخراج، والأغطية، والملابس، الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي، بسبب البرد الشّديد.

وأكدت تصاعد كثافة عمليات التّعذيب والتّنكيل الممنهجة التي تنفذها قوات القمع بحقّ المعتقلين، والتي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، كامتداد لجرائم وسياسات ثابتة، وممنهجة تستخدمها إدارة السّجون بحقّهم، والتي عكستها العشرات من الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، لأسرى محررين أفرج عنهم مؤخرًا.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير، دعوتهما إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر، بمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم.

والأسير موقدة (51 عاما) من بلدة الزاوية في سلفيت، اعتقل بتاريخ 1/7/2002 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد تم تحديده لاحقا لـ30 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.