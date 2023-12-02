محدث إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في عورتا

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب طفل، وشاب برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام بلدة عورتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طفلا (7 سنوات)، وشابا (20 عاما) من عورتا أصيبا برصاص الاحتلال في الرقبة والظهر، وتم نقلهما إلى

المستشفى، حيث وصفت إصابة الطفل

بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عورتا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

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