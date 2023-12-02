محدث إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في عورتا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب طفل، وشاب برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام بلدة عورتا جنوب نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طفلا (7 سنوات)، وشابا (20 عاما) من عورتا أصيبا برصاص الاحتلال في الرقبة والظهر، وتم نقلهما إلى
المستشفى، حيث وصفت إصابة الطفل
بالخطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عورتا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.
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