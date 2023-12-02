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مستعمرون يهاجمون منزلا ويحرقون مركبة جنوب نابلس

12/2/2023 3:11:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، منزلا واحرقوا مركبة، في قرية مادما، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما وجيه قط، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن ياسر قط ورشقوه بالحجارة وأحرقوا مركبته.

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