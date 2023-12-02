مستعمرون يهاجمون منزلا ويحرقون مركبة جنوب نابلس
التاريخ
12/2/2023 3:11:42 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم السبت، منزلا واحرقوا مركبة، في قرية مادما، جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مادما وجيه قط، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن ياسر قط ورشقوه بالحجارة وأحرقوا مركبته.
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