احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52.. ألوان العلم ولوحة زرقاء تزين مقر دبي البحري

شهد نادي دبي البحري في مقره بدبي هاربور «الميناء السياحي»، احتفال وطني رائع ومعبر بذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين حمل عبق الماضي الجميل، حيث ازدان المقر بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتزج بلوحة زرقاء رسمها فريق العمل بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي وأعضاء فريق فيكتوري للزوارق السريعة.

واحتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجتمعة بالمناسبة الخالدة في مقر النادي، مستذكرين عطاء الآباء والأجداد المؤسسين والذين وضعوا اللبنة الأولى للدولة قبل أكثر من 5 عقود، واستمرت المسيرة الظافرة بفضل فكر القيادة الرشيدة نحو المجد والتقدم لتكون دولتنا اليوم في مقدمة الركب.

كما شارك الجميع في حفل معبر تخللته بعض الفقرات وكلمات وطنية بهذه المناسبة في خيمة الفعاليات التي استمدت روح الماضي وعبق التاريخ من الموروث الشعبي وسط الأهازيج والأناشيد الوطنية.

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