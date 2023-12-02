«بلع لسانه».. إصابة بليغة لحارس مرمى النفط العراقي (فيديو)

تعرض علي ياسين حارس مرمى النفط العراقي، اليوم السبت، إلى إصابة بليغة خلال مواجهة نادي الشرطة، بالجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي.

جاءت إصابة علي ياسين خلال الدقائق الأخيرة من أحداث

الشوط الأول، بعد ارتطامه بزميله في الفريق، الذي تلقى حالة دفع من لاعب الشرطة أحمد فرحان.

ونقل ياسين إلى المستشفى في حالة إغماء بعد بلع لسانه، ولم يصدر من نادي النفط العراقي أي بيان

حول حالته الصحية حتى الآن.





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