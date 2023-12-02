«بلع لسانه».. إصابة بليغة لحارس مرمى النفط العراقي (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض علي ياسين حارس مرمى النفط العراقي، اليوم السبت، إلى إصابة بليغة خلال مواجهة نادي الشرطة، بالجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي.
جاءت إصابة علي ياسين خلال الدقائق الأخيرة من أحداث
الشوط الأول، بعد ارتطامه بزميله في الفريق، الذي تلقى حالة دفع من لاعب الشرطة أحمد فرحان.
ونقل ياسين إلى المستشفى في حالة إغماء بعد بلع لسانه، ولم يصدر من نادي النفط العراقي أي بيان
حول حالته الصحية حتى الآن.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107525884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.