حنان المحمود: المرأة الإماراتية وصلت إلى المكانة التي تليق بها في ظل دولة الاتحاد

أكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو احتفال بالإنجازات التي تحققت على مدار عقود من عمر مسيرة دولة الاتحاد في المجالات كافة، ومنها مجال تمكين المرأة الإماراتية الرياضية والوصول بها إلى المكانة التي تليق بطموحاتها.

وقالت: "بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وبالإنابة عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وكل المنتسبين إليها من فرق عمل ولاعبات، أتوجه بأسمى التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كل المواطنين والمقيمين بالدولة، وبالأخص كل رياضية تسعى لتشريف هذا الوطن بالتتويج في أرقى المحافل العالمية.

كما أتوجه بتهنئة خاصة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدورها المحوري والفعال في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية بصفة عامة، والمرأة الشارقية بصفة خاصة.

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