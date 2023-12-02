حنان المحمود: المرأة الإماراتية وصلت إلى المكانة التي تليق بها في ظل دولة الاتحاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو احتفال بالإنجازات التي تحققت على مدار عقود من عمر مسيرة دولة الاتحاد في المجالات كافة، ومنها مجال تمكين المرأة الإماراتية الرياضية والوصول بها إلى المكانة التي تليق بطموحاتها.
وقالت: "بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وبالإنابة عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وكل المنتسبين إليها من فرق عمل ولاعبات، أتوجه بأسمى التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كل المواطنين والمقيمين بالدولة، وبالأخص كل رياضية تسعى لتشريف هذا الوطن بالتتويج في أرقى المحافل العالمية.
كما أتوجه بتهنئة خاصة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدورها المحوري والفعال في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية بصفة عامة، والمرأة الشارقية بصفة خاصة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107525883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.