الزورق البريطاني 8 بطل جائزة الفجيرة الختامية الأولى «إكس كات»

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الزورق البريطاني 8 بلقب الجولة الختامية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» بجائزة الفجيرة الكبرى، والتي شارك فيها 9 زوارق من الإمارات وبريطانيا والكويت وإيطاليا والسويد، وبلغت مسافة السباق 14 لفة.

وتمكن الزورق البريطاني بقيادة سكون وليامس ومارتن كتمبيلا من حسم لقب السباق عن جدارة واستحقاق، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 40:27:58 دقيقة، ليواصل تصدره للسباق ويقترب كثيراً من حسم لقب سباق الزوارق السريعة إكس كات وبفارق مريح عن صاحب المركز الثاني في الترتيب العام زورق فزاع، بقيادة الثنائي نادر بن هندي وعارف الزفين، وكان زورق «فزاع» في طريقه لنيل المركز الثاني في سباق الأمس، إلا أن تعرض الزورق لعطل مفاجئ في كنترول القيادة حال دون إتمامه السباق لينسحب مع اكتمال الدورة الحادية عشرة، تاركاً المركز الثاني لزورق الشارقة، الذي يشارك للمرة الأولى في سباق الزوارق السريعة، بقيادة ميخائيل كوتوف وديمتري فاندي، وحل ثالثاً الزورق الإيطالي بقيادة الأخوين روزاريو وجسيبى دي كولا.

إشادة

بدوره أشاد أحمد بن حمد بن سيف الشرقي بالسباق، مهنئاً الفائزين بألقاب سباق السرعة والسباق الرئيس الأول، الذي أقيم، أمس السبت، موجهاً الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعي جائزة الفجيرة لسباق الزوارق السريعة فئة الإكس كات، لافتاً إلى أن الفجيرة نجحت في التنظيم، وننتظر أن يتواصل النجاح خلال الجولة الختامية الكبرى من سباق الزوارق السريعة «إكس كات».

حضور

شهد سباق الجولة الختامية الأولى الدكتور رفائيل كويلي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والخبير البحري أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، وجمهور غفير قدر بنحو قدر بنحو أكثر من 7000 متفرج تابع السباق بكورنيش إمارة الفجيرة، حيث تزامن السباق مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقام، اليوم الأحد، الجولة الختامية الثانية من سباق الزوارق السريعة لفئة الإكس كات، وذلك عند الساعة الثالثة عصراً، ويسبقها صباحاً سباق السرعة لأفضل زمن.

أجواء



بدوره هنأ أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أبطال سباق الجولة الأولى من جائزة الفجيرة الكبرى، مشيراً إلى أن السباق أقيم في أجواء رائعة، معرباً عن أمله في أن يكون الزورق جاهزاً لسباق اليوم الختامي ولكي يحافظ على مكانه بين زوارق المقدمة، كما أشاد بزورق الشارقة، الذي يشارك للمرة الأولى في السباق، بعد أن جاء في المركز الثاني، منوهاً بأن وجود زوارق تحمل علم الإمارات في مثل هذه السباقات دليل على نجاح البطولات، التي تنظم على مياه الإمارات، كما أشاد بمشاركة الزورق الكويتي، والذي أبلى بلاء حسناً في الجولة الأولى.

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