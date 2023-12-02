صحراء الوثبة تستقبل بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر



تنطلق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز الجمعة المقبل 8 ديسمبر، حيث يستعد آلاف الرياضيين من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في السباقات المتنوعة والمناسبة للقدرات البدنية للجميع.

ويتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات رفيعة المستوى، حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما سيحظى المشاركون في البطولة بالدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد، حيث تتسع آفاق الثقافة، وتتنوع دروبها، ويزداد الاحتياج لحضورها كسبيل لتقارب الشعوب وتلاقيها في إطار من المحبة والتآخي والسلام.

نجاح

من جانبه، قال سهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «مع النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للسبارتن العام الماضي، نتوقع ثلاثة أيام أخرى مثيرة من الأحداث الرياضية في النسخة المرتقبة، ومع وجود العديد من خيارات المسافات في البطولة، فهناك ما يناسب الجميع بمختلف قدراتهم البدنية».

وأكد العريفي أن المشاركين في بطولة العالم للسبارتن سيحظون بدخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد أحد أهم المناسبات الثقافية والترفيهية في الدولة، والذي يشهد آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

إثارة

وأضاف العريفي: «هذه هي المناسبة الثالثة التي تستضيف فيها أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وقبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى».

من جانبها، قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: «بدأت الإثارة تتزايد بالفعل مع اقتراب موعد بطولة العالم للسبارتن 2023، مع بقاء أقل من أسبوع على بداية الحدث، حيث لا يوجد سوى فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها التسجيل في الحدث الأهم لسباقات التحمل وتخطي الحواجز في المنطقة».

وأضافت بورتنيك: «هذا الحدث الرائع مفتوح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، ونحن نتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في الوثبة مرة أخرى، في الوقت الذي نسدل الستار على فعالياتنا للعام 2023».

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