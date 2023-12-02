«ديلوريان» نجم «عيد الاتحاد ستيكس» بـ«جبل علي»

احتفل مضمار جبل علي بعيد الاتحاد الـ52، وذلك في السباق الثالث الذي حمل اسم «مهرجان عيد الاتحاد» وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد السباق، تحقيق «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الختامي «شجرة الغاف ستيكس»، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها باقتناصها ثنائية جديدة جاءت عبر «مزاحم» نجم الشوط الرابع «الإمارات السبع سبرنت ستيكس»، و«زامط» بطل الشوط السادس «الثاني والخمسون ستيكس».

كما توج «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس»، فيما خطف «مداح الريف» لـ«اسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «مداح الريف» لـ«اسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر وبرعاية «أودي» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً زمناً قدره 1.32.29 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف طول عن «إيه إف الحازم» لخالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف سليط» لخالد خليفة النابودة أيضاً بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.





الشوط الثاني

اقتنص «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد لقب الشوط الثاني «الثاني من ديسمبر ستيكس» لمسافة 1400 متر وبرعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.94 دقيقة وبفارق طول عن «ووتش ماي سيكس» لـ«فيكتورياس و فوزي ناس» وبقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل ثالثاً «غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفاري بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.





الشوط الثالث

ظفر «رصاص» لحمدان بن حرمش، بلقب الشوط الثالث «عام الاستدامة ستيكس» لمسافة 1200 متر وبرعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.12.10 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «كوندور باسا» لـ«نادي جلف للسباق» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «باسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي، وبقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.





الشوط الرابع

حقق «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع «الإمارات السبع سبرنت ستيكس» لمسافة 1000 متر وبرعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين و إشراف المدرب مايكل كوستا

مسجلاً زمناً قدره 58.80 ثانية وبفارق رأس عن «لا بأس» المملوك أيضاً لسموه وبقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «مكمانامان» لـ«جاري السوب وشركائه» وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.





الشوط الخامس

توج «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الخامس الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس» لمسافة 1600 متر وبرعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.37.30 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «ذا اتورني» لزياد كلداري وبقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير وبقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.





الشوط السادس

ظفر «زامط» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس «الثاني والخمسون ستيكس» لمسافة 1600 متر وبرعاية «مجموعة بن دسمال» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «كيفان» لحمد راشد بن غدير وبقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «فول أوف روم» لـ«نقابة إنيتفو ذا صن» وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.





الشوط السابع

اقتنص «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الختامي «شجرة الغاف ستيكس» لمسافة 1800 متر وبرعاية «مفروشات الحذيفة» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.49.77 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «فايولنت جاستيك» لمالكه فايبهاف شاه وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.



محمد الشحي: نشيد بالحضور الجماهيري في هذه المناسبة الغالية

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

كما أشاد بالمهرجان الاحتفالي التي أقامته إدارة مضمار جبل علي، إيماناً من الجميع بأهمية التواصل والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وخصوصاً في هذه الأمسية الوطنية التي شهدت حضوراً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي عن رضاه التام بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في مضمار جبل علي عقب تحقيقها ثنائية في السباق.



محمد الأحمد: وجود جماهيري ضخم في السباق



تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، مؤكداً أن إدارة المضمار الأصفر حرصت كل الحرص على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والتي شهدت وجوداً جماهيرياً ضخماً.وأضاف إنه في السباق تم تكريم عدد من الأسماء التي لها باع طويل في سباقات الخيل والذين تركوا بصمات قوية في هذه الرياضة النبيلة ويتقدمهم عميد المدربين والمستشار في نادي دبي لسباق الخيل علي راشد الرايحي، والمدرب مصبح المهيري، والإعلاميون خالد الرحومي وعبدالله خليفة وسلطان حارب.



أحمد بن حرمش: «جبل علي للميل» هدف «ديلوريان»

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء الكبير الذي قدمه «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بطل الشوط الخامس الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس».

وأضاف إنه قام بإشراك البطل مرة أخرى في مضمار جبل علي، عقب انتصاره الأول الذي حققه الشهر الماضي، بهدف رفع تصنيفه حتى يتسنى له المشاركة في سباق «جبل علي للميل» الذي سيكون ضمن أهدافنا.



مايكل كوستا: الإمارات وطني الثاني



عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في سباقات مضمار جبل علي.

وتحدث مايكل كوستا عن «مزاحم» بطل الشوط الرابع، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في ثاني مشاركة له، كاشفاً أن البطل قادر على المشاركة على مسافة الـ1200 متر في السباقات المقبلة، وبالتحديد في مضمار «ميدان» العالمي.

وعن «زامط» نجم الشوط السادس، قال مايكل كوستا إن هذا الانتصار الأول للبطل على مسافة الميل (1600 متر)، إذ أظهرت تدريباته أنه يفضل الركض على هذه المسافة أكثر من مسافات السرعة، مضيفاً إن السباق المقبل له سيكون على المسافة ذاتها.

كما تحدث عن الأجواء الاحتفالية التي رافقت السباقات، مؤكداً أن الإمارات باتت وطنه الثاني بعد أستراليا، إذ لمسنا في سنتنا الأولى في الدولة مشاعر المودة والمحبة، ولم نشعر بأننا بعيدون عن الوطن، ولذا حرصت مع عائلتي وأبنائي على أن نشارككم فرحة عيد الاتحاد الـ52.

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