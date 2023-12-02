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بعد التعثر في الديربي.. تاليسكا على جهاز الأكسجين

12/2/2023 3:01:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة يظهر فيها مرتدياً جهاز الأكسجين.

ولم يوضح تاليسكا سبب ارتدائه جهاز الأكسجين، حيث اكتفى بنشر الصورة دون وضع أي تعليق.

وكان النصر تعرض لهزيمة قاسية أمام الهلال بنتيجة 3-0، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وأهدر تاليسكا أكثر من فرصة محققة خلال اللقاء، كانت كفيلة بتقدم النصر أكثر من مرة.

وابتعد الهلال عن النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

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