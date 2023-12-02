بعد التعثر في الديربي.. تاليسكا على جهاز الأكسجين

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة يظهر فيها مرتدياً جهاز الأكسجين.
ولم يوضح تاليسكا سبب ارتدائه جهاز الأكسجين، حيث اكتفى بنشر الصورة دون وضع أي تعليق.
وكان النصر تعرض لهزيمة قاسية أمام الهلال بنتيجة 3-0، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.
وأهدر تاليسكا أكثر من فرصة محققة خلال اللقاء، كانت كفيلة بتقدم النصر أكثر من مرة.
وابتعد الهلال عن النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.
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