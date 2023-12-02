الشارقة بطل كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد

توج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، عقب لجوئه للأشواط الإضافية، لإعلان نفسه بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي-البحريني» للمرة الثانية بتاريخه، عقب فوزه اليوم على ضيفه النجمة البحريني (32-31)، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (28-28).

التتويج

وعقب انتهاء المباراة، قام رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد نبيل عاشور، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس اتحاد الإمارات، والأمين العام ناصر الحمادي، وعدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والبحريني وكلا الناديين، بتقليد لاعبي النجمة البحريني الميداليات الفضية، والشارقة بالميداليات الذهبية وكأس النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي-البحريني»، وكذلك تم تكريم حكام المباراة.

إثارة وتحد

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الشارقة، بعد أن نجح خلال الدقائق العشر الأولى في التقدم بفارق ثمانية أهداف وبنتيجة (10-2)، قبل أن يتمكن النجمة من استعادة اتزانه وتقليص الفارق إلى أربعة أهداف مع نهاية الشوط الأول متأخراً خلف «الملك» بنتيجة (15-11).

ودفع الشارقة مع انطلاق الشوط الثاني، ضريبة غالية لتسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات، وعدم القدرة على إغلاق الثغرات الدفاعية، التي سمحت لفريق النجمة في مواصلة تقليص الفارق وفرض التعادل في الثانية الأخيرة للمباراة (28-28)، وفرض شوطين إضافيين لمدة خمس دقائق لكل منهما، واستطاع النجمة التقدم للمرة الأولى في المباراة مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، قبل أن يعادل الشارقة مع نهاية هذا الشوط (30-30)، ليشهد الشوط الإضافي الثاني تألق حارس الشارقة محمد إسماعيل، الذي منح زملاءه الحافز لحسم المباراة في ثانيتها الأخيرة (32-31).

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