الجزيرة يعود لنغمة الانتصارات برباعية في شباك بني ياس (صور)

استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بفوزه العريض على بني ياس 4-1، في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة ويقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 13 في للمركز السابع.

واستفاق الجزيرة بعد 4 مباريات في الدوري لم يتذوق فيها طعم الفوز، ليستعيد الفريق جزء من توازنه، بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، فيما تلقى بني ياس خسارته الأولى على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب البرازيلي جواو فيكتور.

ولم يجد الجزيرة صعوبة في السيطرة على مجريات المباراة، وأنهى الفريق الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما افتتح نيسكينز كيبانو التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وواصل الجزيرة تفوقه في الشوط الثاني، إذ نجح علي مبخوت في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة بالهدف الوحيد للسماوي في المباراة في الدقيقة 75.

واختتم البديل برونو رباعية الجزيرة في الدقيقة 79 من كرة عريضة جهة اليمين لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

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