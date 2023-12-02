أرسنال يعبر وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2 -1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر البريميرليغ.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 6 عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 86 سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يلعب يوم الأحد مع توتنهام.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز 13.





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