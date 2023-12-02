أرسنال يعبر وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2 -1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر البريميرليغ.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 6 عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 86 سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون الوحيد.
ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يلعب يوم الأحد مع توتنهام.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز 13.
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