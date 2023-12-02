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نتائج قرعة يورو 2024.. ثلاثي كبار أوروبا في مجموعة نارية

12/2/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة نارية، تضم إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وجاء منتخب ألمانيا (البلد المضيف) في المجموعة الأولى بجوار اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

ووقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار هولندا والنمسا والفائز من ملحق المسار الأول، أما منتخب بلجيكا جاء في مجموعة سهلة بجوار سلوفاكيا ورومانيا والفائز من ملحق المسار الثاني.

وضمت المجموعة السادسة، منتخب البرتغال رفقة تركيا والتشيك والفائز من ملحق المسار الثالث.

وتستضيف ألمانيا كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، في الصيف المقبل، للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

نتائج قرعة يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا- اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا -كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من الملحق - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من الملحق

المجموعة السادسة: تركيا – الفائز من الملحق - البرتغال- التشيك

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