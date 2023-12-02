دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكتفي بنقطة تعادل أمام يانغ أفريكانز

اكتفى الأهلي المصري بنتيجة التعادل أمام يانغ أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا الذي يقع في دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث انتهت بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه بيرسي تاو، قبل أن يتعادل يانغ أفريكانز التنزاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد الجزائري صاحب الوصافة، الذي يتساوى في النقاط مع نادي ميدياما الغاني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل يانغ أفريكانز الترتيب بنقطة واحدة، التي جناها من تعادله مع الأهلي.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثية نظيفة بالقاهرة، فيما خسر يانغ أفريكانز في نفس الجولة أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

وتمكن ميدياما الغاني من قلب موازين المجموعة الرابعة، بعدما حقق المفاجأة وفاز على شباب بلوزداد الجزائري، مساء أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف واحد.

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