الإمارات علامة فارقة في تاريخ الأمم



سعى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إلى الوحدة والاتحاد، منذ وقت مبكر، وبدأت الاتصالات لتحقيق هذه الغاية، وعقدت الاجتماعات المتواصلة، حتى تم في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1971 م، إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة متحدة قائمة على التسامح والمحبة، ونبذ التعصب والكراهية، وأخذت مكاناً على خريطة العالم، وحصدت الاعتراف الدولي مباشرة.

وفي هذا اليوم، ندرك جميعاً أن بلادنا أكملت 52 عاماً، وهي فترة موجزة وقصيرة جداً في عمر الدول والحضارات، إلا أن منجزاتها مبتكرة، وتقدمها ونهضتها علامة فارقة في مسيرة أمم الأرض، لقد سبقت الإمارات كثيراً من الدول التي هي ضاربة العمق في تاريخ البشرية، وأثبت إنسان هذه الأرض، أنه متوجه نحو المستقبل، ونحو البناء والتقدم.

لقد كان الأساس العظيم الذي تم بواسطته ترسيخ الاتحاد لا مثيل له، فقد تم بناء هذا الاتحاد بالكلمة الطيبة، والتفاهم والمحبة، وسيادة الروح الصادقة النقية، التي تريد خدمة الناس والشعب، هذا الاتحاد كان عظيماً، لأنه رأى النور دون عنف، دون حرب، دون قسوة، دون ألم، دون بكاء وعويل، سوى دموع من الفرح والاستبشار، دموع من السعادة والحبور.

واليوم، نحتفل بغزو الفضاء، والاستدامة، وبمعدلات عالية من السعادة والرفاهية، حتى نلنا لقب أسعد شعب في العالم، يعيش في بلادنا أكثر من مئتي جنسية في وئام وتفاهم، للقانون السيادة والكلمة العليا، ومعدلات التنمية في ثبات ونمو وأرقام الاقتصاد، تنم عن القوة والازدهار، لقد أصبحت الإمارات أرض الأحلام، ليس لأبناء عالمنا العربي وحسب، وإنما للكثير من الناس ممن ينشدون الأمن والرخاء والسعادة، ومسؤوليتنا أن نعمل لتبقى بلادنا مزدهرة قوية، تصون النعمة، وتعمل من أجل الإنسانية.