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بعد يوم من توقفها .. وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة

12/2/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم تسليم إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة إليها إلى قطاع غزة اليوم السبت، بعد يوم من توقفها، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تلقت 50 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح الحدودي في مصر.

وقالت المنظمة في بيان على الإنترنت: "تحتوي الشاحنات على الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية والأدوية".

وانتهت هدنة مدتها سبعة أيام بين إسرائيل وحماس أمس الجمعة. وبعد فترة وجيزة، قالت إسرائيل إن عملياتها القتالية استؤنفت واتهمت الحركة الفلسطينية بانتهاك شروط الاتفاق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لاحق أمس الجمعة إن إسرائيل كانت قد منعت دخول المساعدات عبر رفح إلى القطاع المكتظ بالسكان.

ورفح هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.


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