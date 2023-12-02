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انقطاع الكهرباء يعرّض محطة زابوريجيا لحادث نووي محتمل

12/2/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرغوأتوم أن محطة زابوريجيا (جنوب) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية الحرب، كانت لفترة وجيزة «على حافة حادث نووي» خلال ليل الجمعة السبت بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وكتبت شركة إنرغوأتوم الحكومية، التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد على «تلغرام»: «الليلة الماضية، حدث انقطاع تام للتيار الكهربائي في محطة زابوريجيا»، وتعين استخدام المولدات.

وذكرت أن التيار عاد بعد ساعات، موضحةً أن الخطين اللذين يمدان المحطة بالكهرباء انقطعا، أحدهما انفصل عنه التيار الكهربائي خلال غارة جوية، مضيفةً أن التغذية عادت بعد ذلك.

وأقرت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا بانقطاع إمدادات الطاقة الخارجية، لكنها أكدت عدم ملاحظة أي انتهاك لظروف التشغيل الآمنة.

وأكدت، عبر «تلغرام»، أن مستوى الإشعاع في موقع المحطة طبيعي.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إن المحطة «حُرمت مؤقتاً من التيار الكهربائي خلال الليل»، مشيرةً إلى أنه الانقطاع الثامن هذا العام منذ بدء النزاع.

ويبدو أن انقطاع أحد الخطين يرجع إلى حادث وقع بعيداً عن المحطة، حسبما أعلنت الوكالة الدولية من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في بيان: «انقطاع التيار الكهربائي الأخير هو تذكير جديد بمدى هشاشة السلامة النووية وأمن المحطة التي يمكن أن تتأثر بأحداث بعيدة جداً عن الموقع نفسه».

ويهدد انقطاع التيار الكهربائي الأداء السليم للمحطة، بحسب إنرغوأتوم التي أشارت إلى أن المحطة كانت «على حافة حادث نووي وإشعاعي».

وتابعت أن متخصصين أوكرانيين تمكنوا من إعادة إمدادات الكهرباء من الشبكة الخارجية.

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