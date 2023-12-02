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حماس تؤكد مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة

12/2/2023 3:01:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، أنه استهدف مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت تطبيقات للتحذير من الصواريخ والجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في الكثير من البلدات في عمق شمال إسرائيل اليوم.

وقالت إذاعة «كان» الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت، اليوم، 50 عمارة سكنية ومنزلاً في حي سكني مكتظ شرق غزة، ما خلَّف عشرات القتلى والجرحى، بحسب المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي اليوم، إن «الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) بتدمير أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة».

وأضاف أن الهجمات تنذر بمئات القتلى، محملةً إسرائيل والإدارة الأمريكية مسؤولية «حرب الإبادة الجماعية» على قطاع غزة.

وطالب البيان المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بـ«وقف هذه الحرب المجنونة فوراً»، في ظل ارتفاع إجمالي حصيلة حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة إلى 15 ألفاً و207 قتلى فلسطينيين.

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