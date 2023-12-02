السلطات الفلبينية تحّذر من تسونامي مدمّر بعد الزلزال

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت السلطات الفلبينية من "تسونامي مدمّر" وحضّت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال قوي جنوب البلاد السبت.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على "إكس" "توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان، بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات قبالة جزيرة مينداناو.
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