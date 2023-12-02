السلطات الفلبينية تحّذر من تسونامي مدمّر بعد الزلزال

حذّرت السلطات الفلبينية من "تسونامي مدمّر" وحضّت سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى تلك الداخلية بعدما ضرب زلزال قوي جنوب البلاد السبت.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على "إكس" "توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان، بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات قبالة جزيرة مينداناو.





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