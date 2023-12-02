بعد زلزال قوي.. هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات تضرب الفلبين

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات ضربت جنوبي الفلبين، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي وقع في وقت متأخر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، عبر «إكس»: «توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديداً لحياة السكان».

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر، داعياً السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال إلى إخلاء مناطقهم فوراً والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وتشهد الفلبين هزات أرضية يومياً، خصوصاً أن الأرخبيل يقع على حزام النار، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.

وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحياناً تقع من دون سابق إنذار، لأسباب أبرزها عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.

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