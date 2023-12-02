الجودة والمطابقة والصحة العامة والجمارك في أبوظبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ52

احتفى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي بعيد الاتحاد الـ52، وذلك عبر تنظيم فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة في مدينة مصدر، شملت مسيرة للفرقة العسكرية الموسيقية، وتنفيذ السوق الشعبي والخيمة التراثية، وعرضاً تراثياً للفرقة الشعبية وأنشطة ترفيهية للموظفين وعائلاتهم وسط أجواء وطنية تنبض بروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

حضر الاحتفال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، والدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والموظفين.

وبهذه المناسبة، تقدم راشد لاحج المنصوري بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، مؤكداً أن الثاني من ديسمبر يوم خالد في تاريخ دولتنا للاحتفاء بعزة ورفعة وطننا وعظمة اتحادنا الذي بنيت أمجاده وأسست ركائزه على روح التعاون والتآزر، وحكمة وعزيمة الآباء المؤسسين، فأنشأت دولة قوية برسالة إنسانية وحضارية حققت النهضة الشاملة لتكون في مصاف دول العالم ونموذجاً يحتذى به للتقدم والرقي والازدهار، ولتسير بخطى ثابتة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصرح الدكتور هلال حميد الكعبي قائلاً: أود أن أعبر عن فرحتي واعتزازي بهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تجمعنا جميعاً أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الاحتفالات الوطنية للدولة بعيد الاتحاد الإماراتي الـ52، الذي يحتفل به في الثاني من ديسمبر من كل عام، ليذكرنا بمسيرتنا الحافلة بالإنجازات والتقدم والتي تحققت تحت راية الاتحاد وقيادتنا الحكيمة، ويجعلنا نتأمل بما تحقق من تطور وازدهار في المجالات كافة، وتعد هذه المناسبة فرصة لنا لإظهار التراث والثقافة الإماراتية العظيمة، وتعزيز الوحدة والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي، وتعزيز الروح الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء بين الموظفين والمجتمع، وأدعو الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا العزيز وأن يحفظ دولتنا الحبيبة ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحقق لنا المزيد من التقدم والازدهار.

وقال مطر النعيمي: يجسد الاحتفال بالعيد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة وطن استثنائي تتسارع فيه الخطى نحو الريادة والتقدم في المجالات كافة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود وبسواعد أبنائها المخلصين. وفي هذا اليوم، نجدد العهد على مواصلة العمل على الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية والمضي برحلتنا نحو مستقبل صحي مبتكر ومزدهر ومستدام.

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