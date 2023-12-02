سفارة دولة الإمارات لدى هولندا تحتفي بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد

استقبل علي راشد الشحي القائم بالإعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا، خلال حفل استقبال نظمته السفارة الإماراتية في لاهاي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد، السيدة دومنيك كولينغ، مديرة دائرة المراسم بوزارة الخارجية الهولندية وممثلين من مختلف الدوائر بوزارة الخارجية الهولندية وعددا من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى مملكة هولندا وممثلين من المنظمات والمحاكم الدولية ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال.

وفي مستهل الحفل رحب علي راشد الشحي القائم بالأعمال بالإنابة بالجميع، متمنياً لهم الصحة والسعادة والرخاء للإنسانية جمعاء، متطرقاً إلى أهمية هذا اليوم وما يعنيه ويمثله للإمارات وشعبها وما بُني عليه من قيم ومبادئ المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، من التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل واستراتيجيته التوجيهية هي إظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والأديان لكافة الشعوب، والعمل على التعاون والاحترام المتبادل مع جميع الأمم.

وأضاف علي الشحي أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز علاقات الصداقة والعلاقات الوثيقة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية الودية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا، مبنية على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ووصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين.



وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الاتفاقيات الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية قوية ومؤشرا حقيقيا على قوة العلاقات الثنائية، منوهاً إلى أن هولندا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، ذاكراً بأن عدد الشركات الهولندية الناشطة في الإمارات بلغ 350 شركة تعمل في مجالات الزراعة والمياه وصناعة النفط والغاز وغيرها، كما شكلت هولندا والإمارات العربية المتحدة لجنة مشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي.



وأضاف الشحي بأن افتتاح غرفة دبي الدولية في أمستردام، سيكون له أثر إيجابي على المستثمرين الهولنديين، وسيساهم في تحقيق النمو المستهدف في قطاع التجارة، وستوفر غرفة دبي معلومات موثوقة بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع المسؤولين المعنيين، الأمر الذي سيسهم في تسريع دخول المستثمرين إلى سوق الإمارات بثقة تامة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتشرف باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيجمع العالم معًا من أجل العمل المناخي العالمي، وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة هولندا وكذلك الشراكة بشأن أجندة المياه.

واختتم القائم بالأعمال في السفارة الإماراتية لدى هولندا كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز مصالحها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية من خلال الدبلوماسية الفعالة التي تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتعايش والسلام والأمن الدوليين.

كما تخلل الحفل عدد من الفقرات المختلفة والتي كان من أبرزها الرقصات الشعبية والأهازيج والقصائد المفعمة بحب الإمارات، علاوة الأكلات الشعبية والهدايا.





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