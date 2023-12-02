شرطة الشارقة تضبط سائقين قادا مركبتيهما بطيش وتهور

ضبطت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بشرطة الشارقة، سائقين قادا مركبتيهما بطيش وتهور وسرعة زائدة في أحد أنفاق طريق خورفكان الشارقة، وقاما بحركات استعراضية بصورة خطرة، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقام أحد أفراد الجمهور بإبلاغ الجهات المعنية؛ وعليه باشرت دوريات المرور والتعقيب بمركز شرطة خورفكان الشامل البحث والتحري، وتمكنت في أقل من ساعتين من ضبط السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحجز المركبتين.

ممارسات خاطئة

ودعت شرطة الشارقة قائدي المركبات إلى الالتزام بالقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرق؛ لتفادي وقوع الحوادث خلال عطلة عيد الاتحاد ال 52، مقدرةً جهود أفراد المجتمع المتعاونين معها في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها بعض الناس.

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