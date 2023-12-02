شرطة الشارقة تضبط سائقين قادا مركبتيهما بطيش وتهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضبطت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بشرطة الشارقة، سائقين قادا مركبتيهما بطيش وتهور وسرعة زائدة في أحد أنفاق طريق خورفكان الشارقة، وقاما بحركات استعراضية بصورة خطرة، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقام أحد أفراد الجمهور بإبلاغ الجهات المعنية؛ وعليه باشرت دوريات المرور والتعقيب بمركز شرطة خورفكان الشامل البحث والتحري، وتمكنت في أقل من ساعتين من ضبط السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وحجز المركبتين.
ممارسات خاطئة
ودعت شرطة الشارقة قائدي المركبات إلى الالتزام بالقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرق؛ لتفادي وقوع الحوادث خلال عطلة عيد الاتحاد ال 52، مقدرةً جهود أفراد المجتمع المتعاونين معها في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها بعض الناس.
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