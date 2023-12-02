-->

Sunday, 03 December 2023 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يبحث مع الرئيس البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية على هامش COP28

12/2/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان الموضوعات على أجندة مؤتمر (COP28) وأهمية العمل على خروجه بنتائج نوعية في مجال العمل المناخي الدولي تخدم مصالح شعوب العالم كافة وتقود إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ورحب الجانبان بتوقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والفرص الاستثمارية الإقليمية.

وهنأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة .. متمنياً للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس البرازيلي عن تقديره للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02122023000110011019ID1107525860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث