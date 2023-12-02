رئيس الدولة يبحث مع الرئيس البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية على هامش COP28

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والرئيس البرازيلي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان الموضوعات على أجندة مؤتمر (COP28) وأهمية العمل على خروجه بنتائج نوعية في مجال العمل المناخي الدولي تخدم مصالح شعوب العالم كافة وتقود إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ورحب الجانبان بتوقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين" الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والفرص الاستثمارية الإقليمية.

وهنأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة .. متمنياً للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس البرازيلي عن تقديره للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم

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