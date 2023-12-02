هزّات ارتدادية كبيرة بعد زلزال بقوة 7.6 درجات ضرب الفلبين وتحذيرات من تسونامي



ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين

السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما أثار مخاوف من إمكانية وقوع تسونامي وأحدث سلسلة هزات الارتدادية.

وقع الزلزال الأول على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، بحسب المركز.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أنه في وقت مبكر الأحد وبعد ساعات من الزلزال الأول، ضربت المنطقة هزتان ارتداديتان الأولى بقوة 6,4 درجات والثانية 6,2 درجات.

وأدى الزلزال الأول إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر لسكان المناطق الساحلية بالفرار إلى مناطق مرتفعة.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر اكس "هناك توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان.

وأصدر "مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ" في هاواي أيضا تحذيرا، لكنه أعلن لاحقا زوال الخطر.

وقال في رسالة عند الساعة 16,45 "لم يعد هناك تهديد بحصول تسونامي من هذا الزلزال".

وأبقى المعهد الفلبيني

تحذيره من حدوث تسونامي حتى وقت مبكر من الأحد.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء" مناطقهم "فورا" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وطلب من أصحاب القوارب تأمينها والابتعاد عن الشاطئ.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار، لكن المسؤول في شرطة هيناتوان جوزيف لامبو قال إن الزلزال كان "قويا للغاية".

وأضاف لامبو في تصريح لوكالة فرانس برس "سقطت الأجهزة من على الرفوف في مركز الشرطة وتحطم جهازا تلفزيون. وسقطت أيضا الدراجات النارية التي كانت متوقفة في الخارج".

وتابع "في الوقت الحالي لم تردنا تقارير عن أضرار أو ضحايا لكن يتم إجلاء الناس بسبب التحذير من تسونامي".

وأوضح لامبو أن سكان المنطقة البالغ عددهم 45 ألفاً صدرت إليهم أوامر بمغادرة منازلهم، وتوجه كثيرون منهم سيراً على الأقدام أو في سيارات إلى مناطق مرتفعة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي زجاجات مشروبات ومنتجات أخرى تتساقط من رفوف متجر صغير بينما كان الموظفون يفرون إلى الخارج.

وأظهر مقطع فيديو آخر

أشخاصا يصرخون أثناء ركضهم في أحد شوارع ليانغا، وهي بلدية ساحلية في سوريغاو ديل سور.

وقال مصفف الشعر البالغ 26 عاما لوكالة فرانس برس "كنت أرتجف من الخوف بسبب الانفجارات على أعمدة الكهرباء"، مضيفا "كان الأمر صادما".



- "مذعورون" -

وقال المسؤول في الشرطة روبرت كيسادا إن التقارير التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تسونامي ضرب بلدية لينغيغ، على بعد 35 كيلومترا جنوب هيناتوان، كانت "أخبار مضللة". وأضاف "المد منخفض".

وأشار إلى أنه "تم إجلاء الناس بعيدا عن الساحل بعد فترة وجيزة. لا يمكننا تحديد عددهم في هذه المرحلة، لكن البلدة بأكملها تقريبا تقع على طول الساحل".

كان العديد من الأشخاص، بما في ذلك بيثاني فاليدور، نائمين عندما وقع الزلزال.

وقالت فاليدور لوكالة فرانس برس قبل فرارها من المنتجع الذي كانت تنزل فيه جنوب غرب هينتوان "شعرت أن الغرفة التي نقيم فيها ستدمر".

وتابعت "مكاننا قريب جدا من البحر. طلب منا مالك المنتجع الإخلاء فورا. بصراحة، كنت أصرخ وأصابني الذعر".

وقال ديل كونستانتينو (25 عاما) إنه شعر بالزلزال بشدة في جزيرة سيارغاو في شمال شرق مينداناو.

وتابع "نحن معتادون على الزلازل هنا ولكن هذا الزلازل كان مختلفا لأن الأبواب كانت تهتز حقا ولذلك كنا جميعا مذعورين".

وقع الزلزال بعد نحو أسبوعين من زلزال آخر بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة مينداناو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل واهتزاز المباني وانهيار جزء من سقف مركز تجاري.

وتشهد الفلبين

هزات أرضية بشكل يومي، خصوصاً أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.

وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحيانا تقع من دون سابق إنذار لأسباب أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.

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