ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة، ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غرناطة عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 25، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ومرت ربع الساعة الأولى من المباراة بدون أي خطورة حقيقية من جانب الفريقين، حيث لم تشهد تلك الدقائق أي خطورة على مرمى كل من أندري لونين حارس الريال أو راؤول فيرنانديز حارس غرناطة.

وفي الدقيقة 25 سجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق براهيم دياز، الذي تسلم تمريرة من توني كروس داخل منطقة الجزاء، لينفرد بمرمى راؤول فيرنانديز ويضع الكرة في شباكه.

وأضاع جود بلينجهام فرصة تسجيل الهدف الثاني، حينما تلقى تمريرة بعقب القدم من براهيم دياز من الجهة اليسرى للمرمى، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس في الدقيقة 41.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 57 أسفر ضغط ريال مدريد عن تسجيله الهدف الثاني عن طريق رودريجو، حيث سدد براهيم دياز كرة تصدى لها حارس غرناطة، لترتد أمام المهاجم البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

وواصل ريال مدريد سيطرته على المباراة، فيما كان بريان ساراجوزا، جناح فريق غرناطة، هو التهديد الأكبر لدفاع الريال، حيث تحرك من الجهة اليسرى محاولا إحداث خطورة على مرمى لونين دون جدوى.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص في الشوط الثاني، كان أبرزها تسديدة براهيم دياز في الدقيقة 66، والتي علت عارضة مرمى غرناطة، وفرصة أخرى لرودريجو بعد ذلك بدقيقتين.

وتواصلت سيطرة ريال مدريد على المباراة، بينما لم تفلح محاولات غرناطة في إحداث الفارق وتسجيل ولو هدف في شباك الريال، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق المضيف 2 / صفر.





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