موانئ أبوظبي وسكك حديد كازاخستان تؤسسان مشروعاً مشتركاً

بحضور قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة «كازاخستان تيمير زولي» شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، والرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في آسيا الوسطى، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتعزيز ربط السكك الحديدية، وخدمات الشحن البحري، وتطوير العمليات في الموانئ الكازاخستانية، ودعم التحول الرقمي والربط اللوجستي في منطقة آسيا الوسطى.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيهدف المشروع المشترك، المملوك بنسبة 51% من قبل مجموعة موانئ أبوظبي، وبنسبة 49% من قبل شركة «كازاخستان تيمير زولي»، إلى إنشاء مركز لوجستي إقليمي ديناميكي، والاستفادة من خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في الإدارة والتشغيل، وتطوير العمليات اللوجستية والحلول الرقمية، إضافة إلى الاستفادة من المعرفة والممارسات الإقليمية لشركة «كازاخستان تيمير زولي» في العمليات المتقدمة للسفن والتحسينات اللوجستية، ومن ضمنها عربات نقل البضائع الصلبة عبر السكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتوسيع البنى التحتية للسكك الحديدية، ويتماشى المشروع المشترك مع مساعي مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «كازاخستان تيمير زولي» المتمثلة في إحداث تحول في المشهد اللوجستي الإقليمي.

وقال عبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي: «لا يقتصر مشروعنا المشترك مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، على تعزيز الربط البحري بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وإنما يشمل أيضاً فتح طرق تجارية جديدة لتسهيل حركة البضائع عبر هذه المناطق وزيادة كفاءتها. ونتطلع من هذا المشروع المشترك إلى زيادة أحجام التجارة البحرية العالمية، وعبر الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، فإننا مستعدون لخلق اقتصاد إقليمي مزدهر، سيكون له التأثير الإيجابي في الصناعة البحرية العالمية عبر زيادة الطلب على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية».

وقال يرلان كويشيباييف، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية في شركة «كازاخستان تيمير زولي»: «سيركز المشروع المشترك الجديد على توسيع البنى التحتية للموانئ على بحر قزوين، وإنشاء مراكز تجارية، وجلب التقنيات الرقمية المتقدمة، وسيسهم التعاون بين شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية ومجموعة موانئ أبوظبي في تطوير إمكانات النقل والترانزيت في كازاخستان، وزيادة اتجاهات التصدير وخلق سوق للسلع الكازاخستانية في دول الخليج العربي».

وسيجرى تنفيذ المشروع المشترك على مراحل، وسيتعاون كلا الجانبين على تطوير النظم الإلكترونية البحرية، وعمليات السفن، وتطوير الموانئ والتجارة، وتوسيع البنى التحتية للسكك الحديدية. وتَعد هذه الخطط الطموحة بتحويل المشهد اللوجستي العالمي وتعزيز تدفق التجارة والكفاءة البحرية، لدفع المنطقة إلى حقبة جديدة من النمو الاقتصادي والتميز اللوجستي.



