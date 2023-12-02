الإمارات عضواً للمرة الرابعة بمجلس المنظمة البحرية الدولية

تواصل دولة الإمارات دورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم، وفي إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات، التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.

جرى الإعلان عن نتائج الانتخابات، أمس، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية تلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات، التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها، وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.

وأعرب معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن سعادته بهذا الإنجاز، وأضاف: «تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة، التي تتبوأها كمركز بحري عالمي، من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي وحصادها أعلى أصوات فئاتها، الأمر الذي يعزز الدور النشط، الذي تقوم به الدولة في تعزيز استدامة القطاع البحري، وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكافة شركائنا في القطاع البحري، التي أسهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية».





مكانة ريادية للدولة



وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «تدرك جميع دول العالم الجهود، التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا السابقة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2021، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية من حيث توافر البنية التحتية، وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود اليوم بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي، وتشكل إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية حافزاً إضافياً لمواصلة عملنا مع بقية الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع البحري العالمي، من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري».

وأفادت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «تشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة. إنها لحظة فخر أن يتم إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، لتواصل دورها إلى جانب الدول الرائدة الأخرى في خدمة القطاع البحري، وأثبتت دولة الإمارات بهذا الفوز دورها الفاعل في تعزيز القطاع البحري، من خلال مجموعة المبادرات، التي قامت بها، وحظيت بإشادة عالمية عليها».





مستقبل واعد



تشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة، واللجان الفرعية، ومجموعات العمل ذات الصلة.

وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية تواصل دولة الإمارات دورها في الإسهام في تطوير القطاع البحري، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في تطوير أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية، وشاركت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية، من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات الزائفة للسفن، كما أسهمت في عمل لجنة التعاون الفني، عبر إعداد مسودة قرار تتعلق بترتيبات التمويل والشراكة، من خلال برنامج تعاون تقني متكامل فعَال ومستدام، وعزز إعادة انتخابنا اليوم من ثقتنا، كما يدعم جهودنا لمواصلة نمو القطاع البحري».



