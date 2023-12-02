صندوق النقد العربي يشارك الدولة احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ«52»

يشارك صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بالذكرى الـ«52» لتأسيسها.

فقد صرح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن إدارة ومنتسبي الصندوق والبرنامج ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية يشاركون قيادة وشعب دولة الإمارات أفراحهم بهذا اليوم الوطني، رافعاً التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الدكتور فهد بن محمد التركي «أن دولة الإمارات كانت ولاتزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق الذي أصبح اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً أسهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز استقرارها المالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام.

كما دعمت دولة الإمارات توجه الصندوق بإطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق رسالته في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

كما، جدد الدكتور فهد بن محمد التركي امتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عامةً، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خاصةً، على الدعم اللامحدود الذي أولته للصندوق بذاته، وأيضاً لبرنامج تمويل التجارة العربية الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، مما أسهم في قيامه بتطوير التجارة والاستثمارات العربية، وكذلك على ما قدمته من رعاية لمنصّة «بُنى» التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل الصندوق، التي تعد أول منصّة إقليمية بتوجهات عالمية لتسوية المدفوعات. راجياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

يذكر أن الصندوق يحرص سنوياً في هذه المناسبة على تجسيد شموخ الاتحاد، من خلال تزيين مبناه بعلم عملاق لدولة الإمارات يغطي الواجهة الأمامية للمبنى بأكملها، وهو التقليد الذي جرى عليه الصندوق.