260 شركة إيطالية تستعرض تقنيات البناء المتقدمة بمعرض «الخمسة الكبار» في دبي

أعلنت إيطاليا، عن مشاركة 260 شركة وطنية، تعمل في مجال تقنيات البناء المتقدمة ومواد البناء والأحجار الطبيعية، في الجناح الإيطالي الرسمي المشارك في معرضي الخمسة الكبار «Big 5 Global» و«الشرق الأوسط للأحجار»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وتتعاون وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، الراعي الفضي لمعرض «Big 5 Global 2023»، مع السفارة الإيطالية في أبوظبي، والقنصلية العامة الإيطالية في دبي، وترعى 99 شركة إيطالية من إجمالي الشركات المشاركة، بالتحالف مع جمعيات الصناعة الرئيسة، وبالتعاون مع «CASEITALY».

كما تستعرض 44 شركة إيطالية، تم تجميعها بواسطة جمعيات مؤثرة، مثل «FINCO»، و«ACMI»، و«ANFIT»، و«ASSITES»، و«PILE»، أحدث الحلول الإيطالية لتشييد المباني وصيانتها، فيما تكشف 55 شركة أخرى النقاب عن أحدث منتجات وتقنيات الرخام والأحجار الطبيعية في معرض الشرق الأوسط الضوء، بالشراكة مع «Confindustria Marmomacchine».

وتعزز إيطاليا مكانتها كمصدر رئيس لقطاع التشييد ومواد البناء في دولة الإمارات، حيث حققت صادرات ملحوظة بقيمة 60 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 98 % في قطاع مواد البناء والأحجار الطبيعية، إلى جانب نمو كبير بنسبة 29.89 % في قطاع تقنيات البناء، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، التزاماً بـ «صنع في إيطاليا»، ودورها في سوق البناء الأخضر، والنجاح المستمر لشراكاتها التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال «لورينزو فنارا» سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «فخور بالحضور القوي للشركات الإيطالية في معرضي «Big 5 Global» و«الشرق الأوسط للأحجار»، حيث توفر هذه المنصة فرصة كبيرة لعرض الابتكارات في مواد البناء والحجر الطبيعي والتقدم التكنولوجي، والتزام إيطاليا القوي بالاستدامة البيئية، وتقديم حلول مصممة خصيصاً، وتحظى بشهرة عالمية».

بدوره، قال «لورينزو جالانتي» مدير عام وكالة التجارة الإيطالية، إن الشركات الإيطالية المصنعة لمواد البناء والأحجار الطبيعية، تشهد نمواً كبيراً في صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إلى الإمارات، مؤكداً التزام بلاده بالاستدامة البيئية في سوق البناء الأخضر، الذي من المتوقع أن يصل إلى 187.4 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي قدره 8.6 %.

من جانبه، قال فلافيو مارابيلي الرئيس الفخري لشركة «Confindustria Marmomacchin»، إن الشركات الإيطالية تهتم بمجال الاستدامة البيئية في استخدام الأحجار الطبيعية، بدلاً من المواد الاصطناعية، كما أن هذا التحدي «الأخضر»، أصبح بالغ الأهمية بشكل متزايد بالنسبة للقدرة التنافسية للقطاع، لافتاً إلى أن الجناح الإيطالي خلال معرض الشرق الأوسط للأحجار، يكشف النقاب عن مبادرات رائدة، وعرض لتقييم دورة الحياة (LCA) في قطاع الحجر الإيطالي.