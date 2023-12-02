350 مليون دولار صفقات معرض العلامات التجارية الهندية بدبي

استقطب معرض العلامات التجارية الهندية الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي 2800 مشترٍ من 67 دولة معظمهم من تجار التجزئة والمستوردين من الأسواق الرئيسة من الإمارات والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والبحرين والكويت واليمن ومصر وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون والصومال والجزائر والسودان وروسيا والعديد من الدول الأخرى.

وشكلت جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI) منظمة المعرض علامة فارقة تاريخية في سوق التجزئة العالمية مع الاختتام الناجح لـ«العلامات التجارية الهندية» التي عرضت أكثر من 350 علامة تجارية هندية للملابس.

وقال راجيش ماساند، رئيس جمعية مصنعي الملابس في الهند (CMAI) إن من أبرز ما يميز المعرض قيمة الصفقات والأعمال التي تقدر بـ350 مليون دولار أمريكي والتي تم تحقيقها على مدار الدورات الثلاث للمعرض وفي السنوات الثلاث الماضية، فشهد الحدث إمكانات وطلباً قوياً على العلامات التجارية للملابس الهندية في السوق الدولية.

وأضاف ماساند إن «هذه المبادرة الرائدة لعرض التنوع والتميز في العلامات التجارية للملابس الهندية قد فاقت كل التوقعات، وإن المشاركة والحضور النشطين للمشترين المتميزين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤكدان الهيمنة المتزايدة للعلامات التجارية الهندية، ولا يمثل هذا الإنجاز فصلاً مهماً في رحلتنا فحسب، وإنما يعزز أيضاً العلاقات الاقتصادية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».



وقال جايش شاه، رئيس مجلس إدارة شركة Brands of India نائب رئيس جمعية مصنعي الملابس في الهند: «نحن فخورون للغاية بالنجاح الرائع الذي حققته شركة Brands of India في النسخة التمهيدية، وتؤكد الأعمال الكبيرة التي تم إنشاؤها على ظهور وقبول العلامات التجارية للملابس الهندية على مستوى العالم، وسنواصل عقد هذه الأحداث المركزة في المستقبل لأنها تمثل مستقبلاً واعداً لصناعة الملابس الديناميكية في الهند».

وفي معرض حديثه عن نطاق التنوع المتاح في المعرض، قال كبير لومبا، الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك للبيع بالتجزئة في مجموعة لاندمارك: «أنا أستمتع برؤية الحماس هنا. الأجواء إيجابية للغاية. هناك الكثير من الشركات المصنعة وأصحاب العلامات التجارية القادرين الذين اجتمعوا معاً لعرض أفضل ما لديهم، ومن الجيد أنهم أتوا لاستكشاف الفرص في الشرق الأوسط. إن إمكانات الملابس الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا هائلة. إنهم يمتلكون التكنولوجيا والكفاءة والأشخاص والعاطفة والمواد الخام، ولديهم البنية التحتية بأكملها وسوق الشرق الأوسط مربحة للغاية، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة».