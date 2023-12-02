اقتصادية عجمان تحتفل بأول رخصة تصدر رقمياً في «عيد الاتحاد» الـ 52

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأول رخصة اقتصادية ورقمية في الآن ذاته صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُوّجت فخراً شركة «إكزوتيك يونيفيرس لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية»، والمسجلة ضمن «برنامج ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل لحمل رخصتها التجارية تاريخاً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن جميعاً والمقيمين على أرضها، فذاك اليوم هو الفجر الجديد الذي تأسست فيه الإمارات حتى غدت الدولة الفتية مثلاً طيباً يحتذى في العالم ومنارة تشع أملاً نحو بناء مستقبل أفضل للعالم.

كما كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة في العام 2022 ولطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية، ودعت مالكها، وهو من الكوادر الوطنية، للسير على خطى القائد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الوطن وبات اليوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية والازدهار.

أول رخصة

وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: «ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تحمل تاريخ ميلاده، وتميّز بأنها صادرة عن طريق خدماتنا الرقمية عبر الموقع الإلكتروني، ولذلك دلالات واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عاماً تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة، فها هي قد احتلت المرتبة الـ13 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023».

وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه حين قال: «نضع نصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، كذلك توفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها، ساعين بذلك لتعزيز مكانة عجمان بوصفها مركزاً للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي، ولن نتوانى عن مواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كل السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة، وسنواصل جهودنا بكوادرنا الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».

دعم

من جهته عبَّر علي أحمد الشامسي عن شكره وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية قائلاً: «أعبر عن امتناني العميق لدعم اقتصادية عجمان لريادة الأعمال في الإمارة، التي تسهم بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وإن هذا التكريم يعكس الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل على المتعامل إجراءاته الحكومية، حيث لم يستغرق إصدار رخصتي الوقت، وكان ذلك في يوم إجازة رسمية في اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً في الثاني من ديسمبر».

وأكد مواصلة تطوير مشروعه والتزامه بالقوانين والاشتراطات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية والتزامه بتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. وأضاف: «أعتبر هذا التكريم حافزاً لأواصل به تقديم خدمات ذات كفاءة وجديرة، ونعد بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والإسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان».

نتائج

وفي خضم ذلك، أعلنت الدائرة نتائج تقرير حركة الأعمال التي تشير إلى تحقيق نسبة نمو 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، شكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39% من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33% من إجمالي المعاملات الرقمية، ومن أصل 31 ألف معاملة تمت رقمياً بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد على 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وقد شكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقمياً، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.

تكريم

وعلى هامش الفعاليات تم تكريم 5 مشاريع، هي: مكتب الوحدة للعقارات، وشركة شمس لصناعة الصناديق، وشـركة جمعة فاضل للصناعات المعدنية المحدودة، وعين للإعلانات، وكراج حضرموت، وذلك تقديراً وعرفاناً بامتثالهم والتزامهم بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصهم الاقتصادية قبل 40 عاماً فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتهم المجتمعية وتفانيهم، وتشجيعاً لهم على الاستمرار دوماً في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.